Цены на нефть падают на данных о росте добычи в США

Мировые цены на нефть снижаются утром 10 июня на новостях об увеличении добычи сырья и запасов нефтепродуктов в США, свидетельствуют данные торгов. WTI торгуется ниже отметки $70 долларов за баррель.

По состоянию на 7.53 по московскому времени фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в августе подешевели на 0,68%, до $71,74 за баррель, котировки с поставками в июле на WTI потеряли в цене 0,64%, до $69,52 за баррель.

На рынке нефти в четверг утром наблюдается негативная динамика после выхода накануне статданных о запасах нефти в США, согласно которым добыча сырья в стране за неделю, завершившуюся 4 июня, выросла на 0,2 миллиона баррелей в сутки, до 11 миллионов. Также возросли и запасы бензина в стране за неделю на 7 миллионов баррелей, однако эксперты уверены, что это накопление станет «разовым».

Инвесторы также находятся в ожидании доклада ОПЕК, который будет опубликован позднее в четверг, в надежде получить комментарии относительно ситуации на рынке.