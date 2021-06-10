Почётный президент РФС раскритиковал решение УЕФА по поводу формы сборной Украины

Вячеслав Колосков – почётный президент Российского футбольного союза (РФС) – раскритиковал решение УЕФА по поводу формы сборной Украины на стартующем 11 июня футбольном первенстве Европы.

По его мнению, Союз европейских футбольных ассоциаций принял половинчатое решение, запретив один слоган и оставив другой. Кроме того, Колосков категорически не согласен с тем, что на форме остаётся очертание Украины с Крымом, передаёт «Чемпионат».

«Категорически не согласен с таким решением, – подчеркнул почётный президент РФС. – Что «слава Украине» политический слоган, что «героям слава». Убрать второе это минимальный уступок, на который пошла УЕФА, и то после писем РФС. УЕФА создали прецедент, с которого потом можно не выйти».

Колосков также возмутился тем фактом, что УЕФА не возражает против размещения на жовто-блакитной форме карту Украины с Крымом.

«При чём тут вообще ООН? Мы говорим, что спорт вне политики и начинаем приплетать ООН. Давайте потом НАТО включим, ещё кого-то. Это футбол, в него играют по правилам. Всё чётко прописано, изобретают какие-то нормы и регламенты. Никаких контуров не должно быть или слоганов. Сзади должен быть номер и фамилия, а на груди знак сборной. И более ничего», – резюмировал почётный президент РФС.

Ранее сообщалось, что УЕФА после запроса со стороны РФС проанализировал форму сборной Украины и призвал национальную ассоциацию «самостийной» изменить её дизайн. В УЕФА пришли к выводу, что слоган – «Героям слава» в сочетании со слоганом «Слава Украине» несёт явный политический смысл. Поэтому второй слоган с формы придётся убрать.

При этом фраза «Слава Украине» может остаться на форме. К изображению карты Украины с Крымом и Донбассом в УЕФА также нет никаких претензий. Как пояснили в Союзе европейских футбольных ассоциаций, ООН признаёт границы Украины страны именно в таком виде.