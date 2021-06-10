SEC: Биржа – это не игра

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), главный регулятор финансового рынка Америки, собирается изменить правила покупки и продаж акций, включая размеры комиссии компаний с Уолл стрит, выполняющих поручения клиентов. Намерение изменить устаревшие правила, наверное, зрело давно. Толчок же ему придали события в январе этого года, когда благодаря манипуляциям объединившихся трейдеров, акции ряда небольших компаний то взлетали до небес, то обваливались на самое дно.

Глава Комиссии Гари Генслер попросил представить рекомендации по улучшению правил торговли на рынке. После его громкого заявления акции торговой компании Virtu Financial упали на 7,7%.

Статья по теме: Хайп, а не революция

Генслер, в первую очередь, говорил об изменениях оплаты потоков поручений, источника доходов ритейловых брокеров, выполняющих поручения таких компаний, как Virtu и Susquehanna.

SEC также собирается тщательно проверить приложения, поощряющие «игровизацию» торговли акциями при помощи электронной почты, рекламных объявлений и трогательных изображений.

«Вопрос заключается в эффективности наших рынков ценных бумаг,- подчеркнул Гари Генслер на пресс-конференции в Нью-Йорке.- Настолько ли они эффективны, как могли бы быть, принимая во внимание последние технологические изменения и развитие»

Статья по теме: Хомяки против кукловодов

Большинство вопросов и проблем, заявленных Генслером 9 июня, стали, что называется ребром, в январе 2021 г., когда трейдеры при помощи идей соцсети Reddit и торговой платформы Robinhood взвинтили стоимость акций GameStop и ряда других компаний.

«Громадные качели» привлекли внимание к оплате поручений и доминированию частной группы Citadel Securities, которая контролирует почти половину всей торговли в США на биржах ценных бумаг. Virtu – второй по объему операций оператор на рынке ценных бумаг.

Новые правила наверняка заставят брокерские конторы и не в последнюю очередь Robinhood, готовящуюся, кстати, к IPO, изменить бизнес-модели, потому что оплата поручений субсидирует для клиентов торговлю с нулевой комиссией.

«Брокеры получают прибыль при торговле инвесторов,- объяснил Гари Генслер.- Для брокеров, которые работают по этим правилам, а по ним работают не все, чем выше объемы сделок, тем выше их оплата. При торговле с нулевой комиссией инвесторы при выполнении операций не видят цифр, поэтому они могут думать, что сделки проводятся для них бесплатно».

Robinhood заявил, что «намерен работать с SEC в разработке новых правил, хотя ныне действующие правила прекрасно работают для огромной армии инвесторов».

Генслер уже несколько раз говорил об оплате поручений за время своей работы в SEC, которую он возглавил в апреле. Заявление 9 июня свидетельствует о серьезности его намерений и о желании изучить все правила работы на биржах и внести необходимые изменения.

Главный регулятор Америки усомнился в том, что действующая сейчас в США система помогает клиентам получить самые выгодные цены, потому что правила не регулируют сделки, проходящие через внутреннюю бухгалтерию банков и частных маркетплейсов, часто называемых «темными зонами».

Глава SEC поддержал также призывы сократить время на проведение торговых сделок с акциями в США с нынешних двух суток. Ряд участников рынка, включая Robinhood, назвали продолжительность выполнения операций решающим фактором в принятии решений по ограничению торговли по акциям некоторых компаний в январе.

«Это напомнило мне старую рыночную пословицу,- пояснил Гари Генслер:- «Время равно риску»».