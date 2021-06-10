Правительство Москвы разместило ещё один выпуск облигаций на 35 млрд рублей на Мосбирже

На Московской Бирже на аукционе 10 июня начали размещение пятилетних облигаций 73-го выпуска в объеме 35 млрд рублей. Купонный доход 7,2% годовых. Номинальная стоимость одной облигации 1000 рублей, продолжительность купонного периода составляет 182 дня. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Облигации включены в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже.

«Продолжая реализацию программы заимствований, Москва выходит на рынок с пятилетними облигациями. Облигации Москвы – исключительно надежные ценные бумаги, кредитный рейтинг города по версии всех трех ведущих кредитных рейтинговых агентств мира и по версии российского агентства АКРА равен рейтингу Российской Федерации. Это означает, что инвесторы имеют возможность приобрести облигации, доходность которых превышает доходность ОФЗ, а риск вложений столь же низок. После размещения на рынке будут обращаться облигации города со сроком погашения в 2022, 2024, 2026 и 2028 годах. Это повышает возможности инвесторов по управлению портфелями», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ожидаемый ориентир доходности облигаций - плюс 55-65 базисных пунктов к значению кривой бескупонной доходности (G-curve) с сопоставимой дюрацией.

Ранее Москва успешно разместила 74-й выпуск облигаций («зеленые» облигации со сроком обращения 7 лет) в объеме 70 млрд рублей и часть 72-го выпуска облигаций (срок обращения – 3 года) на сумму 35 млрд рублей. В обоих случаях спрос существенно превысил объем предложения.