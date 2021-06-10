«Лето, где ты?»: синоптики рассказали, когда в Москву вернется жара

Июнь уже в самом разгаре, а за окном дожди, небо затянуто плотными облаками, периодически гремят грозы. И даже несмотря на то, что у природы нет плохой погоды, такая неприглядная климатическая обстановка вряд ли радует россиян, которые глядя на небо, продолжают задаваться вопросом: «Лето, где ты?».

В частности, Москву заливает дождями с начала этой недели. При этом температурный режим в целом соответствует климатической норме, но ежесуточные осадки, в том числе в виде обильных ливней, а местами и в виде градом навевают грусть. Не обходится без гроз и порывистого ветра.

И, как предупреждают синоптики, лето с привкусом осени ещё нескоро покинет столичный регион. Согласно их последним прогнозам климатическое лето вернётся в Москву только на следующей неделе и то ненадолго. Впрочем, обо всё по порядку.

Прогноз погоды в Москве на конец недели. Столицу продолжит заливать дождями

Пасмурная, умеренная прохладная погода с дождями местами сильными, сохранится в Москве и Подмосковье до конца рабочей недели. Так, сегодня вечером, а также предстоящей ночью, ожидаются осадки. До полуночи температурный фон будет держаться на уровне 15-16 градусов выше нуля, в ночь на пятницу и до утра станет почти по-осеннему прохладно – всего плюс 12-13.

Первую половину пятницы, 11 июня также будут идти нудные дожди, возможны грозы. Ближе к полудню осадки прекратятся, но будет преобладать облачная погода с северо-восточным ветром до 10 метров в секунды. Атмосферное давление продолжит слабо падать и составит около 740 мм рт. ст. Воздух же максимум прогреется до плюс 20, что сразу на несколько градусов ниже климатической нормы.

Прогноз погоды в Москве на праздничные выходные

В праздничные выходные, по прогнозу синоптиков, в Москве и области температурный фон повысится, но по-прежнему ожидается сильная облачность с возможными грозами и кратковременными дождями, при грозе порывы ветра станут достигать до 17-18 метров в секунду.

Как объяснили метеорологи, атмосферный циклонический фронт, который сейчас заливает регион, сохранит своё влияние минимум до 13 июня. При этом станет всё-таки теплее – ожидается плюс 22-24.

Начиная с воскресенья, 13 июня облака начнут рассеиваться, из-за чего ночи ожидают чуть прохладнее, чем сейчас. Несмотря на то, что осадки иногда будут портить праздничное настроение, погода в целом ожидается вполне комфортная. Правда, атмосферное давление вновь понизится, а содержание кислорода в воздухе окажется ниже нормы. В понедельник, 14 числа осадки прекратятся, а столбики термометров поползут вверх, вернувшись к отметкам в плюс 25-26.

Прогноз погоды на 14 дней в Москве. Лето вернётся, но ненадолго

Во вторник, 15 июня и в среду, 16 июня, по прогнозу синоптиков, в Москве будет по-летнему тепло (плюс 25-27). Однако, дожди по-прежнему будут напоминать о себе. Например, в среду метеорологи обещают сильный ливень. Но лето без дождей, как стол без хлеба.

Впрочем, возвращение летней климатической обстановки будет непродолжительным. Уже в четверг, 17 июня резко похолодает – предположительно, столбики термометров рухнут сразу на 10 градусов – до плюс 16-18, и это в днём. Ночью же и вовсе будет плюс 12-13. Погода поменяется, как поясняют метеорологи, под влиянием северо-западного ветра, который разгонит кучевые облака не только над Москвой и Подмосковьем, но и другими регионами Центральной России.

Температурный фон без осадков, но значительно ниже нормы сохранится до следующих выходных, при этом стремительно взлетит атмосферное давление – к пятнице, 18 июня оно составит 758-760 мм рт. ст.

Очередной климатический переворот, по прогнозам синоптиков, ожидается в воскресенье, 20 июня – потеплеет до плюс 23-24. Но вместе с летом в Москву вновь придут дожди, которые будут сопровождаться порывами ветра до 18-20 метров в секунду и грозовыми раскатами. Ближе к 20 июня, по прогнозу синоптиков центра погоды «Фобос», москвичей порадует жара до плюс 30. При этом будет больше солнечных дней и меньше дождей.

Из летописи московской погоды

Если вернуться к погоде, которая наблюдается в Москве 10 июня, то несмотря на все её выкрутасы, до климатических рекордов далеко. Например, самый низкий температурный фон в этот день фиксировался в городе более 120 лет назад. Согласно летописи московской погоды, 10 июня 1899 года воздух в регионе остывал до 0,6 градуса выше нуля.

Температурный максимум же был установлен в 1998 году, когда градусники показывали плюс 30. 10 июня 1988 года столицу накрыл рекордный ливень – в этот день выпало 27,6 мм небесной влаги, что составило треть месячной нормы осадков.

10 июня 2020 году в городе было жарко. В ночные часы столбики термометров поднимались до плюс 18,3, а после полудня – до плюс 29,3. А вот осадков в отличие от сегодняшнего дня ровно год назад в Москве почти не было – лишь местами шёл небольшой и непродолжительный освежающий дождь.