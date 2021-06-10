Псаки назвала цель встречи Байдена с Путиным

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в четверг в интервью Джорджу Стефанопулосу в эфире передачи ABC «Доброе утро, Америка», что цель президента США Джо Байдена в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным вернуть две страны «к более стабильным и предсказуемым отношениям».

Она добавила, что Байден также будет искать области, в которых лидеры стран могут договориться, но будет при этом откровенен.

«Он (Джо Байден) будет откровенен, он будет откровенен, он не собирается сдерживаться», - отметила Псаки.

В то же время, США, по ее словам, не ожидают «больших результатов» от российско-американского саммита.

Пока неизвестно, будет ли совместная пресс-конференция после встречи. Псаки сообщила, что Байден, по крайней мере, поделится своими впечатлениями и ответит на вопросы прессы.

Президент США планирует принять участие в саммите G7 в Великобритании, провести саммит глав стран НАТО и саммит США–ЕС в Бельгии, а затем переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Швейцарии. Встреча лидеров России и США состоится 16 июня в Женеве.