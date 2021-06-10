Курс доллара: рубль может удивить

Курс доллара снизился в ходе торгов в четверг. Доллар США начал день на уровне 72.35, в то время как евро начал торги на 88.02 . К 17:00 доллар показал негативную динамику, дойдя до отметки 71.86 рубля, евро при этом ослаб, до уровня 87.53 рубля. Индекс доллара заметных движений не демонстрировал и остался на отметке 90.13 пункта.



Восходящая динамика рубля обусловлена некоторым снижением геополоитических рисков, и вербальными интервенциями Владимира Путина, который накануне упомянул про бессмысленность американских санкций в отношении "Северного потока 2", поскольку газопровод практически достроен. Против рубля - снижающиеся нефтяные котировки и фактор ожидания участников рынка итогов заседания ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу.

При этом, динамика курса доллара во второй половине дня выглядит достаточно неожиданной на фоне роста инфляции в США выше ожидавшихся уровней. Эксперты предупреждают, что в ближайшие дни может произойти коррекция, так как рубль уже вырос на 2% с начала месяца.

Краткосрочно рубль будет плавать в диапазоне 71.8 — 72.3 в паре с долларом и 87.4 — 88.1 в паре с евро.

Впрочем, курс нацвалюты может еще удивить летом.

Следующий важный уровень сопротивления для рубля - 70,5 руб. за доллар, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

В свою очередь, аналитик ГК "ФИНАМ"Анна Зайцева, видит до конца лета курс рубля в диапазоне 69-73 за доллар.

"Возможным негативом для нацвалюты может стать рост санкционных рисков, коррекция на рынке нефти (хотя пока для этого серьезных предпосылок нет), или изменение риторики ФРС в сторону более раннего сворачивания монетарных стимулов", - отмечает она.

По словам начальника отдела экспертов "БКС Мир инвестиций"Альберта Короева, среди факторов, которые традиционно угрожают рублю, выделяет падение цен на сырье и геополитика.

"Не думаю, что пара usd/rub закрепится ниже 70, но и выше 75 полагаю не уйдет", - комментирует он.

В данный момент участники валютного рынка сфокусированы на завтрашнем заседании ЦБ РФ, на котором российский регулятор с высокой вероятностью повысит ключевую ставку.