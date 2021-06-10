США обратились к России после решения по ФБК

Москва не должна объявлять экстремистскими мирные организации и должна прекратить преследование политика Алексея Навального и его сторонников, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Он также осудил решение по признанию ликвидации Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, внесены Минюстом в реестр иноагентов), пишет «Коммерсантъ».

«Мы призываем Россию прекратить злонамеренно объявлять "экстремистскими" не причастные к насилию организации, чтобы преследовать их, завершить репрессии против господина Навального и его сторонников и уважать международные обязательства по обеспечению прав человека и основных свобод», - цитирует издание Прайса.

По его мнению, решение по ФБК может повлечь за собой риски преследования сторонников организации, которые «пользовались фундаментальными правами человека, гарантированными Конституцией России». Также они не смогут учувствовать в сентябрьских выборах в Госдуму, заявил представитель Госдепа. Он еще раз призвал освободить Алексея Навального, который нуждается в медицинской помощи и был осужден «по политически сфальсифицированным мотивам».

Ранее решение суда по объявлению экстремистскими организации, основанные Алексеем Навальным, осудил глава МИД Великобритании Доминик Рааб, назвав решение суда нападением в духе Кафки на «тех, кто выступает против коррупции и за открытое общество».

9 июня Мосгорсуд признал ФБК, Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) и штабов Навального экстремистскими организациями, удовлетворив тем самым иск московской прокуратуры. Также вышло постановление суда по ликвидации фондов и прекращению деятельности всех штабов организаций.

