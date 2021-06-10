США пообещали «Северному потоку – 2» санкции и переговоры

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс завил, что администрация США намерена продолжать вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2», чтобы показать, что Вашингтон выступает против этого проекта, сообщает «Интерфакс».

При этом Прайс подчеркнул, что США одновременно с этим будут вести переговоры с партнерами, чтобы «не дать России использовать энергоносители в качестве рычага давления» в Европе. Представитель госдепа отметил, что у США и ФРГ разные взгляды на проект газопровода «Северный поток – 2». «Когда речь идет о подобных масштабных, активных отношениях, встречаются темы, по которым есть разногласия... У президента Байдена будет возможность при встрече с канцлером Меркель обсудить весь спектр наших тесных отношений», – сказал Прайс.

7 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен считает завершение строительства «Северного потока – 2» свершившимся фактом и призывает сосредоточиться на переговорах о сохранении транзита российского газа через территорию Украины. «В практическом плане физическое завершение строительства трубопровода было, мне кажется, свершившимся фактом... Теперь Германия пришла за стол [переговоров]. И мы активно с ней взаимодействуем, чтобы изучить, что может и, на мой взгляд, должно быть сделано, чтобы <...> гарантировать, что транзитные платежи, которые Украина может на каком-то этапе в будущем потерять вследствие того, что этот трубопровод пойдет в обход Украины, могут сохраниться. Что устранена способность России использовать газ как инструмент принуждения или оружие против Украины или кого бы то ни было еще. Есть пути добиться этого», – Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

4 июня президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского экономического форума заявил о завершении строительства первой нитки газопровода «Северный поток – 2».

«Прокладка труб первой нитки «Северный поток – 2» полностью завершена, – сказал президент. – Прокладка труб второй нитки продолжается».

Как пояснил Путин, с немецкой стороны труба подошла, как и с российской. Теперь их необходимо приподнять и сварить. При этом он уточнил, что линейная работа целиком, включая морской участок, закончена.