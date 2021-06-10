В России выявили более 11 тысяч заразившихся COVID

Впервые с 6 марта в России суточный прирост коронавирусных больных превысил отметку в 11 тыс. и составил 11 699 случаев заражения, передает оперштаб. В процентном выражении прирост по сравнению с 9 июня составил 12,41%. Нарастающим итогом больных в стране за все время эпидемии насчитывается 5 167 949. 9 июня в России впервые с марта за сутки выявили более 10 тыс. заразившихся коронавирусом.

При этом за сутки отмечено снижение летальности на 4,01%, - 383 человека скончались за последние 24 часа, накануне умерли от инфекции 399 пациентов. Общее число умерших от коронавируса достигло 125 278. Выздоровели за сутки 10 096 больных, всего — 4 771 995.

Лидирует по приросту новых ковид-больных Москва. В столице суточный прирост составил 5245 новых эпизодов. В Петербурге 859 новых инфицированных, в Московской области - 801. В топ-5 регионов по заболеваемости вошли Нижегородская область – 172, Ростовская область – 156.

Наименьший прирост за сутки зафиксирован в Еврейской АО (+6), в Ненецком АО (+3), в Чукотском АО (+1).

По заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, в столице будет усилен контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах. В Роспотребнадзоре рост заболеваемости COVID-19 в стране связали с несоблюдением мер предосторожности.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место по заболеваемости коронавирусом в мире. Лидируют США – 33,4 млн случаев, далее следуют Индия – 29,2 млн, Бразилия – 17,1 млн, Франция – 5,8 млн, Турция – 5,3 млн случаев.

