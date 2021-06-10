Экономика не важна: ЦБ РФ готовится к активному повышению ставок

Всего день остается до очередного заседания Банка России, а рынок и экономисты уже готовятся к активным действиям регулятора. Ожидается, что ЦБ РФ повысит ставку на 0,5%, а некоторые даже допускают и повышения на 0,75%.

Главная причина перехода Центрального банка к политике повышения ставок - это инфляция. Инфляция растет по всему миру, во многом из-за нарушения цепочек поставок и взрывного роста цен на сырьевых площадках, однако пока другие центробанки не слишком спешат бороться с этой проблемой путем ужесточения денежно-кредитной политики.

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В ФРС, например, уверены, что рост цен носит временный характер, а экономике пока еще нужна помощь, чтобы полностью оправиться от кризиса. Однако Банк России совсем недавно особо отметил, что его точка зрения на проблему инфляции расходится с точкой зрения крупнейших ЦБ мира, и он ждет дальнейшего повышения цен. Что же касается экономики, то наш ЦБ традиционно не считает это своей задачей и даже как будто бы не видит связи динамики экономического роста с денежно-кредитной политикой.

Что же касается ожиданий рынка, то накануне агентство Reuters опубликовало свежий опрос, в котором большинство респондентов ожидают повышения ставки на 0,5%, то есть ожидания повышения ставки явно сместились в сторону увеличения.

На это отреагировал и долговой рынок. В среду сводный индекс ОФЗ буквально ушел в пике и опустился до минимума с марта 2020.

Впрочем, в этом нет ничего удивительно, чем выше ожидания относительно будущего повышения ставок, тем ниже трейдеры оценивают облигации, и выше доходность.

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Согласно последним данным, с 1 по 7 июня включительно потребительские цены в России выросли на 0,16%, рост цен с начала года составил 3,65%. Таким образом, годовой показатель мог достигнуть 6,1-6,2%.

Учитывая эти цифры, нельзя исключать, что Банк России в своих заявлениях продемонстрирует готовность и дальше повышать ставку.

Кстати, нельзя не отметить, что исторические закономерности, о которых Эксперт писал еще несколько месяцев назад, снова работают. Мы отмечали, что каждый раз, когда ключевая ставка ЦБ опускалась в район 5%, а в недавнем прошлом даже ниже, начинался разворот тренда.

Глобальный тренд

И хотя ФРС, выступающая в роли главного ЦБ в мире, пока не перешла даже к сокращению своей программы количественного смягчения, в целом, вскоре мы скорее всего станем свидетелями глобального тренда на ужесточение денежно-кредитной политики.

Во всяком случае вербально Федрезерв уже начинает готовить рынок, а в прошедшие выходные громкое высказывание сделала министр финансов США и бывшая глава ФРС Джанет Йеллен. В интервью Bloomberg она прямо сказала, что не стоит сопротивляться росту инфляции, ведь долгие годы американский ЦБ всеми силами безуспешно пытался добиться ее ускорения. Кроме того, Йеллен отметила, что рост инфляции в конечном счете заставит ФРС повышать ставки и финансовая система наконец отойдет от политики нулевых ставок и придет в норму, и в долгосрочном плане - это безусловный плюс для всех.

В этих высказываниях есть логика, однако остается непонятно, что мешало сделать это раньше, и что кроме падения фондовых индексов заставило Пауэлла свернуть с тропы нормализации процентных ставок и снова начать снижать их.

Также остается открытым вопрос, что будет с рынками при повышении ставок теперь, когда в них после пандемии были вкачаны триллионы долларов.

