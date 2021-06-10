Ученые узнали, чем питались сибирские неандертальцы

В основе рациона неандертальцев, живших 60 и 50 тыс. лет до н. э., в районе стоянки Чагырская в горах Алтая, расположенной всего в 100 км от Денисовой пещеры, были мясо и растительная пища, сообщает международная исследовательская группа во главе с Доминго Карлосом Салазаром из Университета Валенсии. Исследование публикует Phys.org. Пищевые предпочтения наших предков были изучены с помощью уникальной комбинации стабильного изотопного анализа и идентификации растительных микроостатков, уточняет ресурс.

В состав группы исследователей вошли представители из Испании, Германии, Канады, Нидерландов и России. В ходе эксперимента ученые взяли образцы костей и зубного камня из останков неандертальцев. Анализ стабильных изотопов углерода и азота из одной нижней челюсти показал, что наши предки потребляли большое количество животного белка – крупной и средней дичи, добытой на охоте.

«Используя оптическую микроскопию, исследователи идентифицировали сохранившиеся в зубном камне микрочастицы растений у этого же и других индивидуумов в том же месте. Эти растительные микроостатки указывают на то, что жители Чагырской также употребляли в пищу ряд различных растений», - говорится в сообщении.

На основе полученных данных ученые сделали выводы, что сибирские неандертальцы могли иметь разнообразное меню даже в неблагоприятных климатических условиях и в целом их питание ничем не отличалось от сородичей, проживающих в более мягком климате.

