Ударивший Макрона француз получил приговор суда

28-летний француз Дэмиен Тарель, который ранее нанес пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону, был приговорен к четырем месяцам тюрьмы, сообщают французские СМИ.

Обвинение просило приговорить Тареля к 18 месяцам тюрьмы, а также лишить гражданских прав и запретить ему ношение оружия на 5 лет.

Сам президент Франции не стал подавал жалобу на обидчика, а дело было открыто по инициативе прокуратуры, увидевшей в пощечине попытку унизить Макрона. Кроме того, сообщается, что нападавший был участником движения «желтых жилетов».

Второй задержанный – приятель Дэмиена Тареля, который снимал нападение на Макрона – предстанет перед судом за «незаконное хранение оружия». При обыске в его доме были обнаружены дома обнаружили средневековый меч, кинжал и официально зарегистрированную антикварную винтовку.