Умерла депутат Госдумы РФ Лариса Шойгу

Лариса Шойгу – депутат нижней палаты парламента РФ от фракции «Единая Россия», родная сестра главы Минобороны РФ – скончалась на 69 году жизни.

О смерти политика сообщил в соцсетях руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу. Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной думе», – сообщил он.

Как отметил Неверов, благодаря своим профессиональным и человеческим качествам, честности, неравнодушию, стремлению помогать людям Лариса Кужугетовна заслужила любовь и уважения как среди коллег и товарищей, так и в самых широких кругах общественности.

«Её уход – большая потеря для всех нас», – резюмировал парламентарий.

Причины смерти пока не называются. Также нет информации о дате и месте похорон. В свою очередь ИА «Хакасия» сообщает, что Лариса Шойгу умерла в результате инсульта на фоне коронавируса.

Напомним, Лариса Шойгу представляла в нижней палате российского парламента Туву, Хакасию и Красноярский край. Работала заместителем председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту.

