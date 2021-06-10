УЕФА потребовал от Украины изменить дизайн футбольной формы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после запроса со стороны Российского футбольного союза (РФС) проанализировал форму сборной Украины и призвал национальную ассоциацию «самостийной» изменить её дизайн.

В УЕФА пришли к выводу, что слоган – «Героям слава» в сочетании со слоганом «Слава Украине» несёт явный политический смысл. Поэтому второй слоган с формы придётся убрать. При этом фраза «Слава Украине» может остаться на игровых футболках, передаёт «Чемпионат».

По данным портала, который ссылается на свои источники, к изображению карты Украины с Крымом и Донбассом в УЕФА претензии нет. Как пояснили в Союзе европейских футбольных ассоциаций, ООН признаёт границы Украины страны именно в таком виде.

Информацию об этом в соцсетях уже прокомментировали в российском МИД. В частности, официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова в соцсетях написала, что приветствует решение УЕФА, так как «спорт — не поле боя, а поле состязаний».

«Спорт – не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами, следует прославлять Родину», – подчеркнула Захарова.

В свою очередь пресс-секретарь главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко Николай Васильков допустил изменения в форме команды на Евро-2020 из-за требований (УЕФА).

«Скорее всего, форма будет переделываться», — заявил Васильков в интервью местным СМИ.

