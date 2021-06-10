В Москве утвержден проект строительства детского сада и ЖК в бывшей промзоне «Октябрьское поле»

Инвестор, реализующий комплексное развитие территории бывший промзоны «Октябрьское поле» в рамках проекта «Индустриальные кварталы», получил свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения на проект строительства жилого комплекса и детского сада.

«Проект строительства детского сада на 100 мест и четырех жилых домов на более чем 900 квартир на территории бывшей промышленной зоны «Октябрьское поле» получил свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения. Общая площадь новой очереди проекта составит почти 80 тысяч квадратных метров. При согласовании проекта планировки комплексного развития этой территории в рамках проекта «Индустриальные кварталы» набор социальных объектов определялся исходя из потребностей жителей района», – сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения было выдано Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы.

«Срок реализации проекта рассчитан на пять лет, но инвестор планирует завершить строительство до конца 2024 года. «В настоящий момент уже ведется строительство жилого дома с пристроенной поликлиникой и стоматологией на 150 посещений в смену и школы для 800 учащихся – ее планируется открыть через два года», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Договор о комплексном развитии территории части бывшей промзоны на северо-западе Москвы был подписан летом прошлого года по инициативе правообладателя. В рамках проекта «Индустриальные кварталы» инвестор возведет детские сады на 200 мест, школу и поликлинику, а также недвижимость общей площадью более 170 тысяч квадратных метров.

Одноэтажное дошкольное учреждение станет ключевым элементом, композиционно объединяющим четыре жилые башни. По словам генерального директора «РГ-Девелопмент» Татьяны Тихоновой, здание будет оформлено с помощью декоративных панелей светло-зеленого и цинково-желтого цветов, а крыша здания украшена высоким парапетом. Фасад каждой башни получит свой собственный рисунок на базе единой цветовой палитры - серого, белого и коричневого.

«Наша задача – не просто построить дом, в котором будет приятно жить, а обеспечить комфорт и удобство для будущих жильцов. Шаговая доступность всех основных социально-бытовых объектов – это базовый принцип наших проектов, которому мы верны уже много лет и за который нас ценят и коллеги-эксперты, и, самое главное, жители наших комплексов», – комментирует Татьяна Тихонова.

В 2020 году также был заключен второй договор на реорганизацию части бывшей промзоны «Коровино» на севере столицы. В 2035 году тут построят новый производственный и деловой центр с современной инфраструктурой – это 13 тысяч новых рабочих мест для горожан.

В 2021 году были приняты еще восемь проектов решений о КРТ бывших промзон «Грайвороново», «Зюзино», «Каширское шоссе», «Бескудниково», «Кунцево», «Коровино», «Чертаново» и «Тёплый Стан».

Всего в рамках проекта комплексного развития территорий бывших промзон в Москве планируется реорганизовать более 120 участков. Реализация городского проекта «Индустриальные кварталы» позволит создать около 500 тысяч новых рабочих мест, привлечь более 7 трлн рублей частных инвестиций, бюджетный эффект составит не менее 3 трлн рублей.