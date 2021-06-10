В России изменяются правила выдачи ОСАГО

Начиная с 22 августа автовладельцы России смогут оформить полис ОСАГО без предоставления диагностической карты, которая выдается по итогам технического осмотра (ТО) машины, сообщает «Коммерсантъ». Издание уточняет, что изменения закреплены в поправках к законам «О безопасности дорожного движения» и «Об ОСАГО», приняты Госдумой во втором чтении 9 июня. Ожидается 15 июня законодатели примут закон в третьем чтении. Поправки закона были обсуждены с Минтрансом, Минфином, Банком России, МВД, а также были поддержаны правительством страны, сообщает один из авторов законопроекта Алексей Изотов.

Поводом для внесения изменений в закон стало сокращение станций техосмотра за год с 5000 до 2000, что может повлечь увеличение количества автолюбителей без ОСАГО. Кроме того, подобная ситуация способна спровоцировать рост тарифов на «автогражданку», считает депутат.

Ранее о добровольном прохождении ТО для российских автолюбителей заявил глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников.

«Инициатива МВД в части добровольности прохождения техосмотра даст возможность автовладельцам оценить состояние своего транспортного средства в условиях комфорта», — сказал он. Черников уверен, что нововведение позволить сократить количество ДТП по причине технической неисправности автомобилей в будущем. При этом новые правила не распространяются на водителей такси, грузовиков, автомобилей предприятий и организаций и автобусов.

