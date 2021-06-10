В России восстанавливают студенческие стройотряды

С 2003 года в России начали восстанавливать студенческие стройотряды; был создан Межведомственный координационный совет под председательством заместителя главы Министерства образования России Юрия Коврижных.

Но в отличие от постсоветских лет решено, что их участников нужно специально обучать. Правила предоставления грантов на эти цели утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает сайт правительства РФ.

Средняя продолжительность обучения – 2 месяца (336 часов). Ожидается, что с 2022 года бесплатную подготовку будут проходить порядка 50 тыс. человек ежегодно.

Гранты на обучение стройотрядовцев получат учебные заведения, которые примут участие в специальном отборе, проводимом организацией «Российские студенческие отряды» совместно с Министерством науки и высшего образования. В 2021 году на указанные цели будет направлено 49 млн рублей, в 2022 году – 710 млн рублей, в 2023 году – 759 млн рублей.

Обучение поможет тем, кто решил вступить в стройотряд, приобрести полезные практические навыки за пределами основной специальности, а также будет содействовать временному трудоустройству студентов и адаптации выпускников к рынку труда.

