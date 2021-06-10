В Совете Федерации потребовали от Украины компенсации за русские земли

Алексей Пушков – глава Комиссии по информационной политике верхней палаты российского парламента – считает, что прежде чем требовать какие-то репарации, Украина должна выплатить нашей стране компенсацию за переданные ей земли.

Об этом член Совета Федерации написал в своём микроблоге в Twitter. По его словам, Украина должна выплатить компенсацию России за Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую и Днепропетровскую области.

«Эти территории никогда не принадлежали Украине. И все порты на Черном море построили русские», – резюмировал сенатор.

Накануне стало известно, что посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что РФ должна выплатить репарации после «возвращения» «Киеву Крыма» и «ухода» из Донбасса. Это, как подчеркнул он, является основным условием нормализации отношений между двумя странами.

