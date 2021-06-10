В Татарстане завершился XVIII Фестиваль театров малых городов России

Гран-при за «Лучший спектакль большой формы» получил спектакль «Королевство кривых» режиссера Антона Федорова (Альметьевский татарский государственный драматический театр, Альметьевск, Республика Татарстан), в номинации «Лучший спектакль малой формы» победила постановка «Горка» режиссера Алексея Логачева (Каменск-Уральский театр «Драма номер три», Каменск-Уральский, Свердловская область). Лауреаты в большой и малой формах по традиции будут представлять свои работы в Москве, на сцене Театра Наций.

Приз в номинации «Лучшая мужская роль» присужден Евгению Гладких за роли Прозорова Андрея Сергеевича и Солёного Василия Васильевича в спектакле «Три сестры» режиссера Дениса Хусниярова (Русский драматический театр «Мастеровые», Набережные Челны, Республика Татарстан). В номинации «Лучшая женская роль» приз получила Алина Бичай за роль Катерины в спектакле «Гроза» режиссера Ильи Ротенберга (Великолукский драматический театр, Великие Луки, Псковская область).

Приза «Надежда» удостоен Дмитрий Савенков за роль Мишки в спектакле «Золото» режиссера Никиты Золина (Прокопьевский драматический театр имени Ленинского комсомола, Прокопьевск, Кемеровская область).

Дипломом Ассоциации театральных критиков награжден спектакль «В сапоге у бабки играл фокстрот» режиссера Дениса Бокурадзе (Театр-студия «Грань», Новокуйбышевск, Самарская область).

«Я не припомню другого такого года, когда призов было бы меньше, чем тех, кто их достоен. Это говорит о том, что работа с театрами малых городов, которую проводит Театр Наций, дает свои плоды, — говорит заместитель художественного руководителя Театра Наций, критик Роман Должанский. — Фестиваль театров малых городов — особенный. Он не просто смотр хороших спектаклей, приходящийся на конец театрального сезона. У него, в известном смысле, клубный формат, это сообщество замечательных театров, чья работа будет продолжаться в творческих лабораториях и специальных проектах весь год до следующего фестиваля. И это самое главное».

В фестивале участвовали 16 творческих коллективов из разных регионов страны: театры из республик Татарстан, Башкортостан и Удмуртии; Пермского и Красноярского краев; Ленинградской, Псковской, Свердловской, Кемеровской, Самарской, Ростовской, Иркутской и Липецкой областей.

Впервые в ФТМГР приняли участие коллективы из городов Великие Луки, Таганрог, Лодейное Поле и Черемхово. Спектакли «Горка» театра «Драма номер три» города Каменска-Уральского, «Как Зоя гусей кормила» Таганрогского камерного театра, «Солнечная линия» Лодейнопольского драматического театра-студии «Апрель» и «Любовь людей» Черемховского театра имени В. П. Гуркина стали результатами творческих лабораторий Театра Наций.

Уникальность ФТМГР заключается в предоставляемой конкурсантам возможности оставаться на фестивале в течение всего времени, смотреть работы друг друга, участвовать во всех проектах и обсуждениях. В рамках профессионально-образовательной программы проходят встречи с деятелями российской культуры, семинары, мастер-классы, тренинги под руководством опытных педагогов. Для участников составлена обширная внеконкурсная, экскурсионная программа, а также специальная программа кино.

Театр Наций с 2006 года возглавляет народный артист Российской Федерации Евгений Миронов. За это время ему удалось привлечь к совместной работе главных мировых и российских режиссёров: Роберта Уилсона, Робера Лепажа, Томаса Остермайера, Кирилла Серебренникова, Максима Диденко, Константина Богомолова и многих других. Театр регулярно обращается как к классике, так и творчеству современных авторов: Ивану Вырыпаеву, Дункану Макмиллану, Мариусу фон Майенбургу, Эльфриде Елинек и Ярославе Пулинович.

Фестиваль театров малых городов России — одно из главных направлений деятельности Театра Наций и одно из важнейших событий культурной жизни регионов страны. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. С 2010 года, по инициативе Евгения Миронова, фестиваль проводится ежегодно. В нем участвуют профессиональные театры из малых российских городов. За годы существования фестиваль стал неотъемлемой частью театральной карты России. Первым его адресом была Москва, после — Лысьва, Балаково, Пятигорск, Коломна и Зарайск, Дубна, Вольск, Тобольск, Новороссийск и Камышин. В программах фестиваля приняли участие более 5500 профессионалов, 216 спектаклей из 86 городов, а зрителями стали более 95 000 человек.

Набережные Челны — город в северо-восточной части Татарстана, на левом берегу реки Кама, второй по значимости город Татарстана. Набережные Челны — крупный промышленный центр. Основные отрасли — машиностроение, электроэнергетика, строительная индустрия, пищевая и перерабатывающая промышленность. Ключевым предприятием города является Камский автомобильный завод (КАМАЗ). В городе работают несколько театров: Набережночелнинский государственный татарский драматический театр, Русский драматический театр «Мастеровые», Набережночелнинский государственный театр кукол, Органный зал. В ноябре 2017 года Набережные Челны возглавили престижный ежегодный рейтинг экологически чистых городов России.