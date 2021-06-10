В Евросоюзе раскритиковали признание организаций Навального экстремистскими

В ЕС подвергли резкой критике вчерашнее решение Мосгорсуда о признании организаций российского оппозиционного политика Алексея Навального экстремистскими. Как подчеркнули в распространенном заявлении Евросоюза, это решение является «попыткой подавить политическую оппозицию», передаёт РИА Новости.

«Приговор суда в Москве о признании организаций Алексея Навального «экстремистскими» являет собой самую серьёзную на сегодняшний день попытку российского правительства подавить независимую политическую оппозицию, антикоррупционные расследования, а также ликвидировать влияние сетей Навального перед выборами в парламент РФ в сентябре и после них», – подчеркнули в ЕС.

В этой связи Евросоюза призывает российские власти «в полной мере соблюдать свои обязательства, в том числе взятые в Совете Европы и ОБСЕ».

Ранее сообщалось, что 9 июня Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)* Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ), а также штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. Суд также постановил, что решение о запрете деятельности ФБК и штабов Навального подлежит немедленному исполнению. Заседание прошло в закрытом режиме без участия СМИ из-за наличия в деле материалов, содержащих государственную тайну.

Адвокаты рассказали, что суд отказался удовлетворить их ходатайство и вызвать в суд Алексея Навального, так как его права «иском не затрагиваются». Защите также отказали в отводе судьи и о вызове в суд прокурора Москвы Дениса Попова, который подал иск о признании ФБК экстремистской организацией.

* 9 июня 2021 года Мосгорсуд признал организации Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ), а также общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями

