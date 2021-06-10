«Восток Ойл» составит конкуренцию крупнейшему месторождению в Саудовской Аравии

ПАО «НК «Роснефть» и консорциум компаний в составе Vitol S.A. и Mercantile & Maritime Energy Pte. Ltd. подписали соглашение об основных условиях сделки по продаже 5-процентной доли уставного капитала ООО «Восток Ойл».

«Соглашение основано на нашем успешном многолетнем сотрудничестве с компаниями Vitol и Mercantile & Maritime. Ресурсный потенциал проекта «Восток Ойл», высокое качество нефти и его экономическая модель делают проект одним из наиболее привлекательных объектов для инвестирования в мировой энергетической отрасли, что подтверждается высоким интересом к нему крупных мировых компаний и оценками ведущих инвестиционных банков. Проект, безусловно, представляет интерес для компаний, специализирующихся на поставках сырья, трейдинге и логистике, имеющих разветвленную клиентскую базу и каналы сбыта по всему миру и учитывающих будущую потребность поставок «зеленой» нефти», – сказал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Важным для инвесторов аспектом является экологичность проекта – анонсированное использование попутного нефтяного газа и ветрогенерации для энергоснабжения «Восток Ойл». Расчетная интенсивность выбросов составит около 12 кг СО2 на баррель добычи. Это минимальный уровень, ведь данный показатель для новых месторождений, по данным WoodMackenzie, составляет сегодня около 50 кг.

Проект сыграл значительную роль в переоценке стоимости «Роснефти». Goldman Sachs уже окрестил его «магнитом для инвесторов». По мнению инвестбанка, «чистая приведенная стоимость проекта может достигнуть 75 млрд долларов». В опубликованном в 2020 году отчете Merrill Lynch аналитики Карен Костанян и Екатерина Смык присвоили «Восток Ойлу» статус локомотива развития «Роснефти». «Проект представляет собой основной источник потенциального роста для НК «Роснефть», – говорится в отчете. При благоприятной рыночной конъюнктуре и снижении рисков, стоимость проекта может превысить $100 млрд, считают аналитики Bank of America. При учете СПГ, общая оценка по проекту может возрасти до $115-120 млрд. Банк J.P. Morgan оценивает проект в $127 млрд. (в том числе $26 млрд – СПГ). ПО мнению аналитиков KPMG, положительный эффект от проектных инвестиций может составить 30 трлн рублей на 15 лет.

Благодаря проекту Восток «Роснефть» надеется разработать новый нефтедобывающий регион в Сибири, который сможет составить конкуренцию Пермскому бассейну США и месторождению Гавар в Саудовской Аравии. Аналитики ожидают, что «Восток Ойл» будет производить 1 млн баррелей нефти в день к 2028 году и более 2 млн баррелей в день к 2035 году, что эквивалентно примерно 2 % мировых поставок.