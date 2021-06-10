FT: Европейская политика в отношении России в полном разладе

Меньше месяца назад Россия официально признала «недружественными» две страны: Соединенные Штаты, что, естественно, никого не удивило, и Чехию, что удивило многих, кто не очень внимательно следит за международной политикой. Между тем, включение Чехии в «черный» список вполне закономерно, если принять во внимание то обстоятельство, что в последние месяцы отношения между двумя странами достигли, что называется, «дна». Такими напряженными они не были, пожалуй, со времен Пражской весны в 1968 году.

Непосредственной причиной нынешнего ухудшения отношений стала история со взрывами на складах с боеприпасами в чешской деревне Врбетица, в которой совершенно неожиданно сейчас, по прошествии почти семи лет, как обычно бездоказательно, нашли русский след. За обвинениями последовали взаимные высылки дипломатов. Кстати, высылка чешских дипломатов из России, принятая в ответ на высылку российских дипломатов из Праги, фактически парализовала работу чешского посольства в РФ.

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«Черный» список недружественных России стран может увеличиться, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на «Известия», еще на восемь стран: Австралию Канаду и Великобританию, а также Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Украину. Первые три кандидата являются ближайшими союзниками США, а последняя пятерка не так давно входила или в состав Советского Союза, или в состав социалистического лагеря, возглавляемого Москвой. Прямым последствием попадания в «черный» список являются трудности в найме на работу в дипломатические представительства недружественных стран российских граждан, что, естественно, затруднит их работу.

Как отмечает FT, кандидатами в список «недружественных стран» является большинство стран Центральной и Восточной Европы. Однако в списке кандидатов нет Франции и Германии, которых в Москве считают, по словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеина, «переговорными сторонами».

На фоне общего ухудшения отношений между Россией и коллективным Западом в целом и Евросоюзом в частности обращает на себя внимание, что позиция Парижа и Берлина действительно отличается от позиций вышеперечисленных стран. Франция и Германия настаивают на сохранении открытыми каналов для диалога несмотря на отсутствие осязаемых результатов в этом диалоге.

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Конечно, на саммите НАТО, на который приехал в Европу президент США Джо Байден, будет показано единство всех входящих в нее стран. Однако оно, считает FT, будет скрывать то обстоятельство, что фактическая политика Евросоюза по отношению к России находится в разладе. Страны Центральной и Восточной Европы, по мнению FT, не очень верят в попытки объединенной Европы создать надежную защиту, выработать эффективную внешнюю политику и политику в области безопасности. В этих странах надежные гарантии свободы видят в НАТО и американском зонтике безопасности над Европой.

Жесткость позиции центральных и восточноевропейских стран наглядно проявилась в декларации, принятой 10 мая лидерами Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.

«Агрессивные действия России и военные маневры в непосредственной близости от стран-участниц НАТО продолжают угрожать Евроатлантической безопасности»,- утверждается в декларации.

Германия и Франция соглашаются с этой позицией, но считают, что их национальные интересы иногда оправдывают некоторые отклонения от позиции ЕС. Для Германии, это касается в основном бизнеса. Ярким примером здесь является, конечно, строительство второй очереди газопровода «Северный поток», которое подходит к концу.

В Берлине стараются в отношениях с Россией как можно дальше развести политику и экономику. Лидер правящего Христианско-демократического союза, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия и наиболее вероятный будущий канцлер ФРГ Армин Лашет подчеркивает, что в его земле порядка 1200 компаний торгуют с Россией или имеют инвестиции в российской экономике.

Что касается Франции, то два года назад президент Эмманюэль Макрон начал инициативу диалога с Москвой, заявив, что «отталкивание России от Европы является серьезной ошибкой».

Центральные и восточноевропейские страны, однако, считают ошибкой эту инициативу Парижа, не согласованную с партнерами по ЕС и якобы угрожающую им.

FT сравнивает инициативу Макрона с новым вином в старой бутылке и видит в ней повторение еще деголевского желания играть независимую роль в коллективном Западе, в котором важная роль отводится привилегированным отношениям тогда с СССР, а сейчас с Россией.

Ни французский, ни немецкий подход к отношениям с Россией, уверена FT, не устраивает центральные и восточноевропейские страны, в результате чего единой внешней политике Евросоюза, особенно, по отношению к России очень не хватает единства.