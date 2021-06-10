Европарламент принял резолюцию об ужесточении санкций против Белоруссии

Европейский парламент принял резолюцию об усилении санкций в отношении Белоруссии – за резолюцию проголосовали 626 депутатов, 16 высказались против, 36 воздержались, сообщает РБК.

Европарламент предлагается ввести санкции против государственных и частных компаний, которые контролируются властями республики или связаны с ними. В частности, ограничения предлагается ввести в отношении нефтяной отрасли Белоруссии, а также против сталелитейной, калийной и деревообрабатывающей промышленности республики. Кроме того, евродепутаты предложили прекратить финансировать белорусские государственные банки и рассмотреть возможность приостановки участия Белоруссии в системе SWIFT. Помимо прочего, евродепутаты высказались за лишение белорусского государственного телевидения прав на трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу.

В документе посадка рейса Ryanair в Минске охарактеризована как «акт гостерроризма» и говорится о необходимости выяснить степень причастности Россия к этому инциденту. В резолюции депутаты Европарламента призвали Белоруссию немедленно освободить журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу, которые был сняты с рейса Ryanair, а также всех политических заключенных в Белоруссии. По подсчетам чиновников ЕС речь идет о 450 заключенных.

8 июня Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен продолжать оказывать давление на власти Белоруссии и поддерживать гражданское общество.

«Мы должны продолжать давление и использовать все методы для поддержки гражданского общества в Беларуси. Мы должны продолжать предлагать финансовую поддержку для белорусской демократической стороны, мы должны нацелить наши санкции, чтобы сфокусировать их на Лукашенко и его окружении, но стараться избегать их влияния на обычных граждан. Однако нельзя приготовить омлет не разбив яиц, мы должны принять меры, которые, конечно же, затронут белорусскую экономику, но в то же время необходимо поддерживать гражданское общество, независимые СМИ, верховенство права, чтобы подталкивать к свободным и справедливым выборам. Мы знаем, что мы очень далеки от этого», – цитирует ТАСС выступление главы внешнеполитического ведомства ЕС в Европарламенте.

Боррель выразил надежду, что целевые экономические санкции ЕС против Белоруссии будут приняты на следующем совете глав МИД стран союза, который запланирован на 21 июня. По его словам, они могут коснуться ключевых секторов экономики страны.