Евросоюз объявил о вакцинации от COVID 100 млн граждан

Государства Евросоюза полностью вакцинировали от коронавируса порядка 100 млн своих граждан, в том числе одной дозой были вакцинированы почти 50% взрослого населения, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Карбис-Бэй в преддверии саммита G7. Мероприятие пройдет с 11по 13 июня.

«Евросоюз уже полностью вакцинировал 100 млн своих граждан, и почти 50% взрослого населения ЕС вакцинированы одной дозой», - заявила фон дер Ляйен. Вакцинируя своих сограждан, Евросоюз «не забывает и о партнерах», заявила глава ЕК.

По ее словам, на предприятиях в государствах ЕС с начала года было произведено около 700 млн доз вакцины, из которых 350 млн доз были экспортированы. Как ранее сообщали СМИ главными получателями вакцины от ковид, произведенной в ЕС, стали США и Великобритания.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 174 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,7 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 33,3 млн случаев, далее следуют Индия (более 29 млн), Бразилия (свыше 17 млн), Франция (более 5,7 млн) и Турция (5,3 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.

