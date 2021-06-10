За 2020 год компании резиденты ОЭЗ Москвы создали более тысячи рабочих мест - заммэра Ефимов

Резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» в 2020 году создали порядка 1,3 тысячи рабочих мест, это более чем в полтора раза превышает показатели 2019 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В ОЭЗ Москвы свыше 80 компаний имеют статус резидента. В 2020 году они создали порядка 1,3 тысячи рабочих мест, это на 62% больше, чем годом ранее. Всего с 2006 года – за время существования столичной ОЭЗ – резиденты организовали более семи тысяч рабочих мест», - сказал заместитель мэра.

Лидерами по привлечению кадров стали предприятия кластера микроэлектроники, оптики и робототехники, на их долю приходится более 40% новых рабочих мест.

«Производители микроэлектронной продукции, оптических решений и робототехнических комплексов создали 528 рабочих мест, что составляет более 40% от общего показателя 2020 года. Растущий кластер медицинских технологий, оборудования и биофармы также находится среди лидеров по привлечению персонала – предприятия этой отрасли создали 198 рабочих мест», - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

На предприятиях московской ОЭЗ разработками, внедрением и производством занимаются более 200 кандидатов и докторов наук, что обеспечивает компаниям высокий технологических уровень и конкурентоспособность.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дегтева, привлекать квалифицированные кадры позволяет достойный уровень оплаты труда. В 2020 году средняя заработная плата на предприятиях ОЭЗ составила порядка 80 тысяч рублей.