Запрет гипермаркетам работать в выходные приведет к росту цен

Из ряда вон

В органах представительной власти родилась инициатива поддержать небольших производителей товаров народного потребления и магазинчики внезапным способом. Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов обратился к помощнику президента Максиму Орешкину с предложением запретить работать крупным торговым сетям ночью и в выходные дни. Как пишет газета «Известия», действовать эта мера, если ее введут, будет не повсеместно, а в ряде регионов.

По замыслу сенатора, новый запрет позволил бы выровнять конкуренцию крупных сетей с малым бизнесом в сфере торговли. Одна из проблем отрасли в регионах — сложность доступа товаров небольших производителей на полки в торговых сетях, а также доминирующее положение крупного ритейла, уверен он. Кутепов также сообщил, что предложение возникло не на ровном месте, а «в ответ на запрос ряда субъектов».

«Например, такая проблема есть в Калмыкии. Если другие формы торговли — нестационарные объекты, ярмарки — не срабатывают, то эта мера может стать поддержкой», — пояснили в аппарате Андрея Кутепова.

Впрочем, в подавляющем большинстве регионов, среди которых, к примеру, Марий Эл, Алтай и Чувашия, а также Калужская, Тульская и Орловская области, ответили на запрос газеты, что меры такого рода для них не актуальны.

Ночь и выходные как предмет торга

Эта инициатива звучит уже не в первый раз, напоминает ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин. Он уверен, что предложение не несет ни бизнесу, ни потребителям ничего хорошего. Не секрет, что основную прибыль торговые сети получают в выходные дни, и если отнять у них эту возможность, они начнут терять прибыль, а значит – повышать цены. Мелкая же розница, которая теоретически должна взять на себя нагрузку больших ритейлеров в то время, когда гипермаркеты будут закрыты, не справится с ней.

Ничего хорошего не будет и для потребителей, потому что ценники в несетевых магазинах априори выше. Крупные торговые сети могут позволить себе держать низкие цены, предлагать скидки и акции за счет больших оборотов и дисконтов при закупках, продолжает юрист. Как только их оборот упадет, цены закономерно начнут расти. Если чисто гипотетически предположить ситуацию, что данная инициатива получила право на жизнь и работу крупных сетей действительно ограничили, ценники сразу же вырастут на 30–50%.

Мелкая розница не сможет поддерживать низкие цены, давать скидки и проводить акции. В результате возникнет искусственный дефицит, который еще больше подстегнет рост цен. Государство и так уже озабочено их ростом на некоторые категории продуктов питания, а в такой ситуации оно вообще не в состоянии будет справиться с хаосом, убежден Уткин.

Конечно, если чисто гипотетически предположить, что инициатива будет одобрена, у крупных сетей остается выход: онлайн-торговля. За время пандемии это направление окрепло и получило развитие, напоминает эксперт. На онлайн сейчас приходится более 20% от оборота крупных торговых сетей – с момента начала самоизоляции сегмент вырос практически вдвое. Кроме того, крупные сети через онлайн охватывают все больше территорий.

Например, еще в прошлом году крупные сети не занимались доставкой продуктов в деревни и СНТ Подмосковья. Теперь доставка доступна для дачников и постоянных обитателей практически в любой местности. У этого направления большой потенциал, считает Уткин, в том числе за счет возможности предлагать потребителям дисконт за счет прямых поставок со склада.

Больших не ограничивать, малым помогать

Тем не менее, Павел Уткин уверен, что инициатива не получит поддержки из-за ее абсурдности и неприменимости в нынешних экономических реалиях. Поддержать малый бизнес можно другими способами. Например, обеспечить равный доступ к поставщикам, чтобы и крупный ритейлер, и мелкая сеть могли закупать товар по примерно одинаковым ценам. И рассмотреть, наконец, программы по снижению налоговой нагрузки и предоставлению аренды мелкому ритейлу на льготных условиях.

Реализация такой инициативы нецелесообразна в условиях рыночной экономики, где функционируют все участники рынка торговли, соглашается управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Введение подобных ограничений разрушит бизнес-модель крупных торговых сетей, регулярная работа которых основывается на целом ряде принципов.

Торговая точка сети платит за аренду помещения или за земельный участок. За счет динамики продаж и выручки формируется регулярный денежный поток, от которого зависит выполнение обязательств торгового предприятия – по аренде, закупкам, налогам и перед работниками. Выпадение из этой схемы выходных дней, по статистике являющихся наиболее прибыльными, приведет к значительным финансовым издержкам, которые станут обременением для бизнеса, уверен эксперт.

То есть, власти таким образом, помогая слабым, повредят более сильным – крупному бизнесу, доля которого в предоставлении рабочих мест трудоспособному населению в регионах в любом случае значительно больше, чем доля локальных малых и средних игроков.

Илья Жарский полагает, что решение проблемы состоит в формировании более щадящих и доступных условий допуска местных производителей на полки торговых сетей. Инструментами этого могло бы быть разыгрывание квот на средства взаимодействия властей и сетей. Или оказание более действенной поддержки малым форматам торговли – например, в виде льгот на получение земельных участков или компенсации части затрат на развитие бизнеса.

Хотя, отмечает Жарский во всех этих случаях все будет упираться в возможности местных бюджетов, которые на фоне пандемии серьезно пострадали.