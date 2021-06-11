Акции дня: бумаги TCS group в лидерах торгов

Лучше рынка торговались акции компании TCS group (группа «Тинькофф») по итогам дневной сессии на Мосбирже в пятницу, 11 июня. За день акции подорожали на +7% до 5 700 рублей за акцию.

Интерес к акциям возник на фоне сообщения о приобретении группой 5% обыкновенных акций Санкт-Петербургской биржи у ее основного акционера - ассоциации «НП РТС». О готовящейся сделке стороны сообщили ранее в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ-21).

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,36% до 3841,53 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,07 до 1678,57 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 20:01 мск составила 72,85!долларов за баррель (+0,46%). Российская валюта слабела – 72,24 рублей за доллар.