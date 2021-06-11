Американский эсминец с крылатыми ракетами вошел в Черное море

Эсминец военно-морских сил США Laboon зашел в пятницу в Черное море, за ним следят силы Черноморского флота, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ).

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (ПРО) Laboon ВМС США, зашедшего 11 июня 2021 года в акваторию Черного моря», – сообщили в НЦУО.

Как сообщал ранее 6-й флот США, эсминец Laboon типа Arleigh Burke начал переход из Средиземного в Черное море для выполнения операций по обеспечению безопасности на море. Корабли этого класса имеют на вооружении крылатые ракеты «Томагавк» и «Гарпун», а также противоракеты SM-3.