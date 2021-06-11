«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей

Простой возник из-за дефицита компонентов автоэлектроники – в понедельник, 7 июня, производство на линиях №3 (Lada Niva Legend) и №5 (Lada Granta) было приостановлено.

Причиной простоя стала нехватка электронных чипов, пояснил руководитель пресс-центра «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский, отметив, что с этой проблемой сегодня сталкиваются автопроизводители всего мира. Производственные линии «АвтоВАЗа» тоже останавливались в конце апреля и в июне, однако простои были недолгими – в частности, в последнем случае компания планировала восстановить производство к 15 июня, однако сумела справиться с проблемой раньше.

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Еще в начале месяца президент АО «АвтоВАЗ» Николя Мор отметил растущий спрос на российские автомобили, а в Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ) тогда же заявили о возможном снижении объемов продаж в РФ большинства автопроизводителей из-за мирового дефицита электронных комплектующих. Пресс-центр «АвтоВАЗа», тем не менее, объявил о росте продаж автомобилей с января по май 2021 года – на 53% по сравнению с 2020 годом, и на 12% по сравнению с 2019-м.

«Мощности производственной площадки в Тольятти позволяют справиться со спросом. Объем производства мы планируем восполнить до конца года», - прокомментировал ситуацию Сергей Ильинский.

Несмотря на перебои с поставками комплектующих, в «АвтоВАЗе» настроены оптимистично. По словам президента компании, для удовлетворения растущего спроса планируется до сентября 2021 года нанять дополнительно более 1500 сотрудников на производственную площадку в Тольятти.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) также отметил, что министерство не ожидает нехватки автомобилей в РФ из-за мирового дефицита автокомпонентов. Он выразил уверенность в том, что решение проблемы будет найдено в кратчайшие сроки.