Банк России повысил ключевую ставку до 5,50% годовых

На заседании Совета директоров Банка России, которое состоялось в пятницу, 12 июня, регулятор повысил ключевую ставку на 0,50 пункта, до 5,50% годовых.

Сегодняшнее решение ЦБ РФ было вполне ожидаемым и не стало сюрпризом для участников рынка. Неизвестно было лишь, насколько жёсткое решение примет Центробанк. В частности, подавляющее большинство опрошенных агентством Reuters респондентов ожидали повышения ставки на 0,5%. При этом были и те, кто допускал повышение до 0,75%, то есть ожидания повышения ставки явно сместились в сторону увеличения.

Как говорится в пресс-релизе регулятора, российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее. При этом отмечается, что инфляция складывается выше прогноза Банка России.

«Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрастает в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. На краткосрочном горизонте это влияние усиливается ростом цен на мировых товарных рынках. C учётом высоких инфляционных ожиданий баланс рисков значимо сместился в сторону проинфляционных. Это формирует необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», – подчеркнул регулятор.

Напомним, это уже третье подряд ужесточение ДКП в стране. 19 марта Банк России после длительного перерыва ЦБ впервые повысил ключевую ставку на 0,25 пункта, до 4,5% годовых. 23 апреля ЦБ повысил ключевую ставку ещё на 0,50 пункта, до 5,00% годовых. При этом уже тогда регулятор подчеркнул, что быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной ДКП.

Следующее заседание Совета директоров российского Центробанка, на котором будет рассматриваться вопрос о ставке, состоится 23 июля 2021 года. Оно будет опорным, то есть по его итогам в пресс-релиз по ключевой ставке будет включена таблица с обновленным среднесрочным макроэкономическим прогнозом.

Центральный банк России ступил на тропу ужесточения денежно-кредитной политики и сходить с неё пока не собирается. Напротив, процесс только набирает обороты. Подробно об этом читайте в нашем материале «Экономика не важна: ЦБ РФ готовится к активному повышению ставок».