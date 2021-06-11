The Bell: «Яндекс» ведет переговоры о покупке «Азбуки Вкуса»

«Яндекс» ведет переговоры о покупке сети супермаркетов «Азбука Вкуса», сообщает издание The Bell со ссылкой на два источника на розничном рынке. По мнению источников издания, «Яндекс» рассчитывает на синергию «Азбуки Вкуса» с сервисом быстрой доставки еды «Яндекс.Лавка». Обе компании ориентируются на премиальную аудиторию, «Яндекс.Лавка» активно развивает сегмент продажи готовой еды, в котором сильна «Азбука Вкуса», и сможет за счет сделки быстро развивать это направление. Кроме того, такая сделка поможет снизить закупочные цены для «Лавки» за счет объединения закупок с крупным ритейлером.

Собеседники The Bell приводят в пример сделку по покупке Amazon премиальной сети супермаркетов Whole Foods, которая сохранила магазины и бренд ритейлера после покупки.

Представители «Азбуки Вкуса» отказались от комментариев изданию The Bell, как и ее акционеры — основатель компании Максим Кощеенко (вместе с партнером Олегом Лыткиным владеют 42,6% акций сети) и Millhouse Романа Абрамовича (41,1% акций вместе с Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова).