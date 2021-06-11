Что приготовил Политех на ближайший уик-энд

Подробнее: https://polymus.ru/ru/

13 июня в 14:00 Политехнический музей проведёт традиционную встречу из цикла «Бранч с учёным». Инженер Дарья Ловская расскажет о материалах нового поколения — аэрогелях.

Уникальные свойства этого материала, который чуть тяжелее воздуха, делают его удобным как для ловли звездной пыли, так и для лечения разнообразных заболеваний.

Участники встречи узнают о том, как снизить побочные эффекты лекарств и одновременно повысить их эффективность, есть ли альтернатива привычным таблеткам, а также возможно ли мгновенно остановить массивное кровотечение и за считанные дни восстановить кожные повреждения. Гость воскресной встречи «Бранч с ученым» — Дарья Ловская, кандидат технических наук, старший научный сотрудник Международного учебно-научного центра трансфера фармацевтических и биотехнологий (МУНЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева.

Дискуссию проведет физик, специалист по сопровождению посетителей Политехнического музея Кирилл Фукс.

Встреча пройдёт 13 июня в 14:00 в Community Moscow, по адресу Космодамианская наб., 2.

Участие в мероприятии бесплатно, по предварительной регистрации.

Возрастная категория мероприятия: 12+

12 июня Политехнический музей приглашает детей и их родителей на лекцию-обсуждение «Почему мы до сих пор не заряжаем наши телефоны от солнца?» О том, как используется солнечная энергия, расскажет физик Екатерина Гостева.

Ученый расскажет ребятам, чем традиционная энергетика отличается от возобновляемой, что будет, когда на Земле закончатся нефть, газ, уголь, и можно ли извлечь энергию из вакуума. Вместе со специалистом они попробуют ответить на вопрос, как превратить поток воды, тепла или ветра в движение мотора.

На интерактивной лекции школьники узнают о возможностях использования в наших домах таких же солнечных панелей, как на международной космической станции, и обсудят, когда все пересядут на электромобили. На занятии ребята смогут задать и свои вопросы, а также собрать из деталей Lego станцию слежения за солнцем и попробовать поймать свет с помощью солнечной батареи.

Лекцию-обсуждение для детей проведет Екатерина Гостева, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры материаловедения полупроводников и диэлектриков, НИТУ «МИСиС».

Мероприятие состоится 12 июня в 13:00.

Адрес: 2-й Донской проезд д. 9, НИТУ МИСиС, «Точка кипения»

Возрастная категория: 7+

Участие бесплатно, по предварительной регистрации.

12 и 13 июня Политех приглашает москвичей и гостей столицы познакомиться с Открытой коллекцией, где хранятся уникальные музейные предметы. Для детей и взрослых здесь пройдут бесплатные тематические программы — аудиовизуальный спектакль-экскурсия «Тася ищет ответы» и авторская экскурсия по выставке «Слепая зона».

Аудиовизуальное путешествие

12 июня детей и их родителей ждет таинственное путешествие по фондохранилищу музея. Политехнический музей и Liquid Theatre приглашают встретиться с героями аудиоисторий о девочке Тасе в реальном мире и на этот раз самим стать участниками их захватывающих приключений в аудиовизуальном спектакле «Тася ищет ответы».

Гости мероприятия смогут заглянуть в самые потаенные уголки коллекции и узнать, что происходит в музее после закрытия. Особенно интересно, если это не просто музей, а самое настоящее фондохранилище — огромное пространство, где в паллетах и стеллажах бережно хранятся исторические экспонаты.

Вместе с профессором археологии из будущего, пятиклассницей Тасей и роботом-экскурсоводом Сепулькой участники увидят уникальные предметы Открытой коллекции Политеха, познакомятся с их историями и узнают, сможет ли профессор по отдельным деталям воссоздать точную копию микроскопа, хронометра, музыкальных часов, шпионского фотоаппарата или шифровальной машины.

Мероприятие пройдет 12 июня в 16:00, 17:30, 19:00 и 20:30. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

Возрастная категория: 6+

Авторская экскурсия по «Слепой зоне»

13 июня в 16:00 для любителей современного искусства в Открытой коллекции Политехнического музея пройдет авторская экскурсия по выставке «Слепая зона». Молодые художники расскажут о своих проектах, опыте создания арт-объектов и внедрения инсталляций на территории действующего фондохранилища музея.

В своих работах они обращаются к личной памяти, изменениям, которые происходят со временем с важными для нас понятиями жизни, смерти, родины и детства. Создатели тематических инсталляций приглашают зрителей поразмышлять на эти темы и обсудить их в ходе экскурсии.

Выставка «Слепая зона» — это совместный проект Политехнического музея и Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко.

Участие в экскурсии бесплатное, по предварительной регистрации.

Адрес Открытой коллекции Политехнического музея: Технополис «Москва», Волгоградский проспект, дом 42, стр. 5, проходная 3.

Чтобы принять участия в экскурсиях, необходимо зарегистрировать каждого гостя и при посещении Открытой коллекции иметь документ, удостоверяющий личность — на территории Технополиса действует пропускная система.

Открытая коллекция или фондохранилище – это сердце Политехнического музея. Здесь собраны все экспонаты коллекции, которая формируется с 1872 года. Она насчитывает более 200 тысяч уникальных предметов и механизмов — от единственного в мире сохранившегося русского автомобиля дореволюционной постройки «Руссо-Балт» до полных собраний всех типов телеграфных аппаратов и вычислительной техники. Сейчас, когда историческое здание музея находится на реконструкции, фондохранилище временно размещается на территории Технополиса «Москва». Принять участие в экскурсиях по Открытой коллекции можно по предварительной записи на сайте Политеха. А часть экспонатов можно увидеть не выходя из дома — они оцифрованы и представлены на портале «Большой музей».