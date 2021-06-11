Экс-премьер Франции Фийон выдвинут в совет директоров «Зарубежнефти»

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон выдвинут в совет директоров «Зарубежнефти». Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выдвижении кандидатов в качестве представителей РФ для избрания в совет директоров АО «Зарубежнефть» со списком кандидатур, среди которых значится Фийон. В распоряжении правительства Фийон обозначен как президент компании Apteras Sarl.

Франсуа Фийон возглавлял французское правительство с 2007 по 2012 год. Кандидат в президенты Франции на выборах 2017 года.