Глава МИД Польши не в курсе планов США отказаться от санкций по «Северному потоку – 2»

Вашингтон не проводил переговоры с Варшавой относительно отказа от санкций в отношении строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщил в интервью польской газете «Речь Посполита» министр иностранных дел республики Збигнев Рау. По словам министра, ранее, когда ходили слухи о конфиденциальных американо-германских переговорах по трубопроводу, США заверяли что подобные переговоры не ведутся.

Рау сообщил, что узнал о решении США из СМИ, а также выразил недоумение относительно позиции союзников Польши.

«Американские союзники не нашли времени на консультации с наиболее уязвимым к последствиям этого решения регионом в мире», - указал он.

Рау также сообщил, что его удивили сообщения агентств о переговорах «между близкими соратниками канцлера Германии Ангелы Меркель и советниками президента США Джо Байдена по завершению «Северного потока – 2».

«Эта формула американо-российско-германского диалога не может заменить переговоры между США и союзниками по НАТО на восточном фланге, которые особенно ощутят на себе последствия этих решений», - заявил глава польского МИД. Он уверен, что в случае завершения проекта, «газопровод радикально укрепит общие интересы Германии и России и будет представлять прямую угрозу миру в Европе». Для Польши и Украины возрастет военная угроза, резюмировал Рау.

