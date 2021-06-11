Греции разрешила въезд туристам, привитым «Спутником V»

Национальный комитет по вакцинации в Греции одобрил въезд в страну туристов, сделавших прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V», сообщает «РИА Новости». Об этом на брифинге заявила член комиссии эпидемиологов, профессор по детским инфекционным болезням Афинского национального университета имени Каподистрии Вана Папаевангелу.

По ее словам, въезд разрешен при условии, что все туристы старше 6 лет предоставляют или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия в Грецию, либо свидетельство о вакцинации, либо свидетельство о недавно перенесенной болезни коронавирусной инфекции.

«В сотрудничестве с Национальным комитетом вакцинации мы представили сторонние вакцины, прививка которыми необходима для въезда в страну, помимо вакцин, уже принятых Европейским союзом, EMA (Европейским агентством по лекарственным средствам). В частности, мы утвердили вакцины Novavax, Sinovac/BioNTech, "Спутник (V)", Sinopharm и Cansino Biologics», – сказала Папаевангелу.