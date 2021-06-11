Кабмин одобрил стратегию развития индустрии музыкальных инструментов и звукового оборудования

Правительство РФ одобрило стратегию развития индустрии музыкальных инструментов и звукового оборудования до 2030 года, сообщает сайт кабмина. Основными задачами в документе обозначены «расширение производства конкурентоспособной продукции, наращивание объёмов экспорта, увеличение доли российских инструментов на внутреннем рынке».

Документ включает в себя план мероприятий до 2024 года, предусматривающий разработку мер импортозамещения в данной производственной отрасли, а также программы по популяризации отечественных музыкальных инструментов среди российских потребителей.

«Часть стратегии посвящена звуковому оборудованию. В ней отмечается значительный потенциал рынка беспроводных устройств, в том числе микрофонов и наушников. Согласно плану мероприятий, к концу 2022 года необходимо будет определить потребности учреждений культуры в такой аппаратуре, а затем расширить ее производство», - говорится в сообщении на сайте кабмина.

В стратегию включены меры, направленные на техническое развития отрасли, а именно усилия будут сосредоточены на производстве инструментов базового уровня из синтетических материалов, разработку электронных музыкальных инструментов, которые соответствовали бы акустическим аналогам.

Документ затрагивает и проблему дефицита профессиональных кадров в отрасли. К примеру, в России в настоящее время отсутствуют учебные программы, которые готовят специалистов в области изготовления и обслуживания инструментов. В стратегии предусматривается возможность создания центра, где будут готовить специалистов. Также в планах проведение всероссийского семинара по реставрации инструментов.

