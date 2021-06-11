Китай создал механизм жесткого ответа на санкции Запада

Законодательство КНР пополнилось еще одним законом – антисанкционным. Он направлен на борьбу с американскими и европейскими санкциями против Китая за большой список нарушений (с точки зрения Запада), начиная от нарушений прав человека и заканчивая высокими технологиями. Закон был принят в ускоренном режиме, т.е. без привычного для Китая публичного обсуждения. К тому же, законодатели ограничились не как обычно тремя, а лишь двумя чтениями.
Спешка вполне объяснима – Пекину срочно необходим юридический механизм, при помощи которого он сможет противостоять санкционному давлению Запада и ослаблять его воздействие на китайские компании и физических лиц. Начиная уже с 10 июня, правительство КНР получило право вводить контрсанкции против иностранных граждан, компаний и организаций, которые оказывают на Пекин давление при помощи «дискриминационных ограничений». Среди ответных мер, которые разрешено применять китайским властям, право отказывать в выдаче виз или аннулировать их, конфисковывать и замораживать счета и активы на территории Китая, блокировать транзакции и сотрудничество с гражданами КНР и китайские организациями и фирмами, а также на проведение иных, не названных в законе «необходимых мер».
Китайские граждане и организации, со своей стороны, теперь могут требовать через суд компенсации за ущерб, причиненный иностранными санкциями.
Список нарушений, на которые ссылаются Вашингтон и Брюссель, вводя против Поднебесной все новые и новые санкции, обширен. Главные – нечестные методы ведения бизнеса, насильственная ассимиляция уйгуров в Синьцзяне и подавление гражданских свобод в Гонконге.
Быстрое принятие нового закона, по мнению специалистов, стало кульминацией ноябрьских требований Си Цзиньпина, который настаивал на ускорении проведения реформы законодательства, направленной на защиту суверенитета, безопасности и национальных интересов Поднебесной.
Антисанкционный закон находился в работе давно, но впервые о нем стало известно лишь в понедельник, когда началось второе чтение членов Постоянного комитета Всенародного Собрания Народных Представителей или ВСНП (парламент). Первое чтение прошло в апреле, но тогда об этом не было объявлено публично.
Новый закон дает Пекину право вводить ответные меры не только против физических лиц и организаций, ответственных за принятие антикитайских санкций, но и против, например, их супругов или близких родственников, а также организаций, которыми руководит подпадающий под действие контрсанкций человек. В черный список может быть включен и высший персонал таких компаний и организаций.
В законе подчеркивается, что любое физическое лицо или организация, которые отказываются выполнять санкции правительства КНР, нарушают китайские законы и подлежат судебному преследованию.
США и КНР уже не первый год ведут санкционную войну, в ходе которой в ответ на американские санкции против Китая Пекин вводит зеркальные ответные санкции. В санкционные списки попали члены Политбюро КПК, состоящего из 25 членов; руководство ВСНП и ряд высокопоставленных чиновников, отвечающих за политику в отношении Гонконга. Кстати, схожие санкции против Китая ввели и ближайшие союзники Вашингтона: Великобритания, Канада и Евросоюз.
Ранее США вводили санкции против китайских компаний и граждан, нарушавших американские санкции против Северной Кореи и Ирана.
Что касается Пекина, то он не остался в долгу и запретил ряду сотрудников администрации Трампа въезд на территорию КНР или ведение каких-либо дел с китайскими гражданами и компаниями. МИД КНР также объявил о планах наказать ряд американских производителей оружия, оружие и военная техника которых продается Тайваню, являющемуся, по твердому убеждению Пекина, китайской территорией.
В январе 2021 г. Министерство торговли КНР обнародовало новые правила по противодействию «несправедливым» иностранным законам и санкциям, направленным против китайских компаний и граждан. Среди них и разрешение китайским компаниям требовать в китайских судах компенсации за убытки, понесенные в результате принятия таких мер иностранных властей.