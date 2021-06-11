Китай создал механизм жесткого ответа на санкции Запада

Законодательство КНР пополнилось еще одним законом – антисанкционным. Он направлен на борьбу с американскими и европейскими санкциями против Китая за большой список нарушений (с точки зрения Запада), начиная от нарушений прав человека и заканчивая высокими технологиями. Закон был принят в ускоренном режиме, т.е. без привычного для Китая публичного обсуждения. К тому же, законодатели ограничились не как обычно тремя, а лишь двумя чтениями.

Спешка вполне объяснима – Пекину срочно необходим юридический механизм, при помощи которого он сможет противостоять санкционному давлению Запада и ослаблять его воздействие на китайские компании и физических лиц. Начиная уже с 10 июня, правительство КНР получило право вводить контрсанкции против иностранных граждан, компаний и организаций, которые оказывают на Пекин давление при помощи «дискриминационных ограничений». Среди ответных мер, которые разрешено применять китайским властям, право отказывать в выдаче виз или аннулировать их, конфисковывать и замораживать счета и активы на территории Китая, блокировать транзакции и сотрудничество с гражданами КНР и китайские организациями и фирмами, а также на проведение иных, не названных в законе «необходимых мер».