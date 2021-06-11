Нефть дешевеет на новостях о возможном возобновлении поставок из Ирана

Мировые цены на нефть снижаются утром 11 июня на фоне опасений по увеличению поставок из Ирана после сообщений из Вашингтона о снятии санкций с нескольких физлиц и компаний, которые связаны с торговлей иранской нефтью, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.40 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в августе снизилась на 0,37%, до $72,25 доллара за баррель, котировки WTI с поставками в июле дешевели на 0,34%, до $70,05 за баррель.

В пятницу утром нефть показывает отрицательную динамику на фоне оценки со стороны инвесторов возможного роста поставок сырья из Ирана. Днем ранее минфин США заявил, что страна сняла санкции с трех физических лиц, среди которых и руководители Иранской национальной нефтяной компании (National Iranian Oil Company). Также сняты санкции с двух компаний, ранее причастных к торговле иранской нефтью.

«Ожидания восстановления спроса на Западе были полностью учтены, поэтому следующий шаг, возможно, не за горами. "Быки" решили не беспокоиться о возвращении Ирана до тех пор, пока это не произойдет», - поделился мнением с агентством Bloomberg основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

Помимо этого, трейдеры ожидают сегодня доклад Международного энергетического агентства (МЭА), от которого они ожидают подсказок относительно темпов восстановления спроса на нефть.

