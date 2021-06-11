Новак поручил рассмотреть вопрос о запрете экспорта бензина

Вице-премьер правительства России Александр Новак по итогам совещания о ситуации на топливном рынке поручил проработать вопрос о запрете на экспорт автомобильного бензина.

«Вице-премьер отметил необходимость введения дополнительных мер в целях дальнейшей стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива. Александр Новак поручил участникам рынка проработать: меры по дополнительному повышению нормативов биржевых поставок для компаний – участников торгов, закреплённых постановлением Правительства №733; механизмы многосторонних соглашений с топливными компаниями о сохранении определённого уровня как мелкооптовых, так и розничных цен внутреннего рынка и объёма поставок на него; введение запрета на экспорт автомобильного бензина», – говорится на сайте правительства.

Кроме того, ФАС поручено проанализировать ситуацию с текущими ставками эквайринга на АЗС.