Прибывающих в Россию из-за границы планируется отправлять на изоляцию

На официальном портале нормативных актов для общественного обсуждения опубликован проект постановления главного государственного санитарного врача РФ, согласно которому все прибывающие на территорию России обяжут соблюдать режим изоляции до получения результатов двух тестов на коронавирус, сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, граждане России и иностранные граждане в течение пяти календарных дней с момента прибытия в РФ должны сдать два ПЦР-теста на коронавирус. При этом интервал между первым и вторым исследованием должен составлять не менее суток. До получения результатов тестов граждане должны самоизолироваться у себя дома.

Предлагается освободить от прохождения обязательного тестирования на коронавирус тех возвращающихся в РФ граждан, которые прошли курс вакцинации от заболевания или имеет приобретенный иммунитет к вирусу в результате перенесенного заболевания. «При этом обязательным является размещение в ЕПГУ информации о наличии вакцинации против COVID-19 или результатов исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования», – говорится в проекте постановления.

Кроме того, с 1 июля граждане государств – членов Евразийского экономического союза при пересечении государственной границы РФ будут подтверждать наличие отрицательного результата на COVID-19 с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19», говорится в проекте документа.

С 1 мая постановлением главного санитарного врача было введено обязательное повторное тестирование на коронавирус для всех прибывающих в Россию. Тестирование надо пройти в срок до пяти дней с момента въезда на территорию страны.

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки коронавирус выявили у 12 505 человек, что стало максимумом, начиная с 22 февраля, когда было выявлено 12 604 заболевших, сообщает оперштаб. Вчера, 10 июня, сообщалось об 11 699 новых случаях.