Прогноз погоды на праздничные выходные: погода сильно удивит

Вот мы и дождались очередных долгих выходных: нам предстоит сразу три дня полноценного отдыха. И, конечно, всем хочется больше солнца, ясного неба и никаких дождей.

Любители дач и огородов также не откажутся от хорошей погоды, а то ведь полстраны уже дождями залило по самую макушку. Так что климатическая обстановка на предстоящие выходные нам важна и даже очень. Но, что же нам обещают синоптики? А они говорят, что прогноз погоды на выходные нас сильно удивит.

Верить им приходится на этот раз, так как прогноз краткосрочный, а он практически всегда правдивый. Потому давайте смотреть, что ждёт Россию в ближайшие дни, солнце или дождь, расстраиваться нам или купальники с плавками доставать.

Прогноз погоды на выходные в Москве

Москвичи, по прогнозу синоптиков, могут зонты пока далеко не убирать – все выходные будет дождь, дождь и ещё раз дождь. При этом самой прохладной окажется суббота – завтра уже с утра вновь зарядят нудные осадки, будет очень пасмурно и промозгло. Ближе к обеду погода немного разгуляется и столбики термометров с плюс 18 доберутся до плюс 21. Но к 16:00-17:00 московское небо снова затянет тучами, возможна гроза и сильный ветер.

Ночь на воскресенье, 13 июня будет ясной и холодной – примерно плюс 12, утром всё те же плюс 18, в обед – плюс 23, но весь день будет солнце и дожди вперемешку.

Понедельник, 14 июня, который также будет выходным, по климатическим показателям почти ничем не станет отличаться от субботы и воскресенья, правда станет чуть теплее – плюс 24. Но к вечеру опять похолодает, прогнозируются ливни и грозы

Прогноз погоды на выходные в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге тоже не будет особой радости в эти выходные дни. После неожиданно «горячего» начала этой недели, станет прохладно. Как прогнозируют синоптики, в аккурат к началу футбольного Евро-2020 погода неприятно удивить жителей и гостей Северной столицы.

Так, в субботу, 12 июня воздух в городе на Неве остынет до плюс 20. Кроме того, уже с самого утра СПб накроют дожди. В воскресенье ожидается переменная облачность, тучи будут пробегать по небу регулярно пряча солнце, при этом поливая всех холодным дождиком.

Во второй половине дня из-за туч станет выглядывать солнце, подсушивая улицы, а дальше все по новой – осадки, местами сильные, ветер и всего плюс 19-22. В понедельник, 15 июня ещё немного похолодает – воздух прогреется максимум до плюс 20, возможна гроза. По ночам все выходные на градусниках будет плюс 14-15, ветер до 11-12 метров в секунду. Так что зонты, ветровки и куртки – в Петербурге будут очень нужны в эти три дня.

Прогноз погоды на выходные на юге России и в Поволжье

Если вы решили рвануть на выходные в Крым, то не советуем – погодка там, мягко говоря, не очень, причём почти на всех курортах полуострова. В Ялте, правда, будет чуть меньше дождей чем в целом по Крыму, а вот Симферополь просто зальёт.

Тепла тоже не стоит ждать – всего плюс 23 и это максимум что даст природа российского полуострову в ближайшие три дня. Возможны грозы, в понедельник ожидают шторм на море и ветер до 16-18 метров в секунду.

В Краснодарском крае также погода удивит и тоже очень неприятно. Например, в городе-курорте Сочи суббота будет сухая и прохладная – едва плюс 20, но без дождей. Хотя воскресенье этот «недостаток» исправит – ожидается плюс 21, и переменная облачность с осадками. В понедельник станет немного теплее – плюс 22-23, но прогремят грозы, усилится ветер, ожидается ливень.

Краснодар самый жаркий город на юге страны в предстоящие выходные (плюс 27), но ожидаются грозы, сильный ветер, переменная облачность осадки Хотя шанс загореть всё-таки есть. В Татарстане в субботу прохладно – плюс 20-21, умеренный ветер, ближе к вечеру возможна гроза. В воскресенье будет уже плюс 25 и снова гроза и кратковременные осадки, в понедельник плюс 26, и как вы уже догадались – гроза!

В Чувашии почти как везде по России – осадки, в субботу до плюс 23, воскресенье и понедельник плюс 25, все дни возможны грозы, сильный ветер, местами град. А вот в Башкирии все праздничные выходные будет тепло и почти сухо. В субботу ещё возможны осадки, зато воскресенье и понедельник ясно, на небе ни облачка и почти плюс 30. Так что здесь погода удивит, но приятно.

Прогноз погоды на выходные в Сибири

В Сибири везде в предстоящие выходные по-разному: Алтай теплом своих жителей баловать не будет – всего плюс 17, пасмурно, дожди все три дня. Немного теплее в Кемеровской области: в субботу ясно и плюс 20. В воскресенье и понедельник переменная облачность, осадки.

В Новосибирской области чуть теплее – плюс 22-23, но лишь в понедельник. А в субботу и воскресенье – плюс 17-20, переменна облачность, возможны ливневые кратковременные дожди. Самая комфортная погод из сибирских регионов прогнозируется в Омской области – плюс 27, переменная облачность, почти полный штиль и отсутствие осадков.

Вот такие длинные выходные нас ждут в июне. Не очень-то они будут тёплыми и радостными, но надеемся, что тепло этим летом еще порадует Россию.