Путин подписал закон о бесплатном подключении населения России к газу

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон о бесплатном подключении населения РФ к газу за счёт надбавок к тарифам на транспортировку «голубого топлива».

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, доведение газа до участка может проводиться без привлечения средств граждан. При этом источником финансирования газификации будет теперь прежде всего инвестиционная надбавка ГРО (газораспределительная организация), которую разрешается направлять на финансирование «последней мили».

Кроме того, средства могут привлекать единый и региональный операторы – через механизмы льготных кредитов и займов. Единым оператором газификации документ определяет собственника Единой системы газоснабжения (ЕСГ). Речь идёт «Газпроме» и его компаниях.

Напомним, сделать подведение газа к участкам частных домовладений в РФ бесплатным для граждан в апрельском послании Федеральному собранию предложил Владимир Путин. Как подчеркивал президента, у граждан зачастую не хватает на это денег, из-за чего даже в населённых пунктах, расположенных возле магистральных газопроводов, может не быть газа. Тогда же российский лидер попросил Кабмин совместно с региональными властями разработать чёткий план газификации таких домохозяйств.

