Рейтинг кандидата в канцлеры ФРГ от «зеленых» резко обвалился

Рейтинг кандидата в канцлеры ФРГ от партии «зеленых» Анналены Бербок резко упал на фоне скандала резюме политика, сообщает Euronews. Она приписала себе членство в ряде международных организаций, в том числе в Фонде помощи беженцам ООН, в которых не состояла.

Ранее в немецких СМИ появилась информация о том, что Анналена Бэрбок «забыла» указать в декларации свои дополнительные доходы за период с 2018 по 2020 год. Речь идет о суммах от 25 000 до 37 000 евро.

В результате личный рейтинг Бербок упал с 28% в мае до 16% в начале июня. При этом рейтинг преемника канцлера ФРГ Ангелы Меркель в партии ХДС Армина Лашета вырос с 21% до 29%. Кроме того, с 21% до 26% вырос рейтинг лидера Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца.

Ранее Анналена Бербок неоднократно высказывалась против завершения строительства и начала использования газопровода «Северный поток – 2». Она считает неверными утверждения правительства ФРГ о том, что проект является исключительно экономическими и заявляет, что он противоречит санкциям ЕС в отношении России.

Выборы канцлера ФРГ проходят не прямым голосованием, а в парламенте страны. 26 сентября в Германии состоятся выборы в Бундестаг, по итогам которых будет сформирована правящая коалици.