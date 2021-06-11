Россия с 16 июня поднимает экспортную пошлину на пшеницу до $33,3

Экспортная пошлина на российскую пшеницу с 16 июня составит $33,3 за тонну, на ячмень с 16 июня пошлина останется без изменений - $39,6, на кукурузу - $48,2 ($50) за тонну, сообщает Минсельхоз РФ. На неделе с 9 по 15 июня пошлина составляет $29,4 за тонну зерновых. Новые ставки экспортных пошлин будут действовать с 16 по 22 июня.

Уточняется, что пошлины будут рассчитаны, исходя из индикативных цен на пшеницу в $247,7 ($242 для предыдущей ставки пошлины), на ячмень - $241,7 (без изменений), на кукурузу - $253,9 ($256,5) за тонну.

Начиная со 2 июня Россия запустила механизм зернового демпфера, предусматривающего введение плавающих пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя. Также по новым правилам, полученные от пошлин средства пойдут на субсидирование сельхозпроизводителей. До введения нового механизма пошлина на экспорт пшеницы составляла 50 евро, кукурузы - 25 евро, ячменя - 10 евро за тонну.

Размер пошлин рассчитывается каждую неделю, за основу берутся ценовые индикаторы, рассчитанные по стоимости экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Цена отсечения по пшенице составляет $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.

