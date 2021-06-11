Российская армия начала военные учения в Крыму

Авиация Черноморского флота России совместно с зенитным ракетным полком начала учения в Крыму.

Как передаёт РИА Новости, учения стартовали на фоне ожидающегося захода в акваторию Чёрного моря эсминца США «Лабун» типа «Арли Берк», который начал переход из Средиземного моря. Напомним, корабли этого класса имеют на своём вооружении крылатые ракеты «Гарпун» и «Томагавк», а также противоракеты SM-3.

По данным пресс-службы Черноморского флота, в настоящее время подразделения зенитного ракетного полка из состава армейского корпуса ЧФ приступили к отработке совместных задач в районе интенсивных полётов авиации.

При этом мероприятия боевой подготовки проводятся в районах аэродромов базирования самолётов морской авиации и ПВО ЧФ.

Известно, что в совместных тренировках с зенитными расчётами участвуют самолёты Су-24М, Су-24МР, Су-30СМ, самолёты АН-26, Бе-12 и вертолёты. Всего в военных маневров привлечено примут участие 15 единиц авиационной техники и около 50 единиц вооружения и военной и специальной техники.

Основной целью военных учений является отработка слаженности боевых расчётов и батарей полка в ходе организации обороны важных объектов инфраструктуры от средств воздушного нападения противника.

