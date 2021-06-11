Курс доллара: как отразится на рубле повышение ставки ЦБ

Курс доллара перешел к росту во второй половине дня. Доллар США начал торги на отметке 71.73 , а евро начал день на отметке 87.31 . К 17:00 доллар достиг уровня 71.77 рубля, в то время как евро показал негативную динамику, дойдя до отметки 87.02 рубля. В то же время индекс DXY с 90.14 пункта откатился до 90.06 пункта.

«В начале утренних торгов рубль находился под давлением умеренной просадки нефти, но вскоре она вышла в плюс и продолжила расти. На этом фоне российская валюта устремилась вверх, вновь переписав десятимесячный максимум к доллару и трехмесячный — к евро», - комментирует обстановку аналитик БКС Дмитрий Бабин.

«В начале дня внешний фон был умеренно негативным, но утром стал улучшаться. Поддержку рисковым активам оказывают относительно низкие доходности гособлигаций США. Вчера показатель существенно просел к трехмесячному минимуму после кратковременного роста, вызванного публикацией максимальной с 2008 г. инфляции в США. Этот негатив был смягчен менее заметным, чем ожидалось, сокращением количества обращений за пособием по безработице, отразившим относительную слабость американского рынка труда» - подытоживает аналитик ситуацию на рынке.

Краткосрочно ожидаем движения рубля в диапазоне 71.5 — 71.9 в паре с долларом и 86.9 — 87.5 в паре с евро.

Повышение ставки ЦБ на 0,5% в пятницу рынки восприняли нейтрально.

В краткосрочной перспективе жесткий сигнал ЦБ позитивен для рубля, но в среднесрочной эффект, скорее всего, нейтрален, считает главный экономист ING банка Дмитрий Долгин.

«Необходимо помнить, что ужесточение подхода к номинальной ставке вызвано ухудшением инфляционных ожиданий, то есть в реальном выражении ставка не увеличивается. Кроме того, важно понимать, что даже если номинальная ставка ЦБ превысит диапазон 5-6%, это не будет автоматически означать переход от нейтральной к жесткой ДКП. Во-первых, этот диапазон не относится к краткосрочной перспективе. Во-вторых, он актуален только в условиях стабильной инфляции в районе 4,0%. В-третьих, реальная ключевая ставка должна рассчитываться не из текущей инфляции, а исходя из ее ожидаемых значений, и в предпосылке ухудшения долгосрочных прогнозов по ИПЦ с текущих 4,0% до 4,5-5,0% (что соответствует нашим ожиданиям), номинальная ключевая ставка в диапазоне 6,0-6,5% все еще будет означать нейтральную ДКП (реальная ставка в пределах 1-2%)», - отмечает Долгин.