Семьи с детьми смогут приобретать билеты на поезд по льготным тарифам

Российские семьи с детьми, которые намерены отправиться в путешествие по России этим летом, смогут купить билеты на поезд со скидкой по льготному тарифу, которые будут действовать для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-служба кабинета министров. Уточняется, что на реализацию данной поддержки потребуется более 1,3 млрд рублей.

«Семьи с детьми, путешествующие по России, смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам. Разницу между обычной ценой и ценой со скидкой перевозчикам возместит государство», - говорится в сообщении.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление о правилах субсидирования новой программы.

Приобрести билеты со скидкой смогут семьи, в которых есть дети до 18 лет. Льготный тариф будет рассчитан по специальной формуле - как разница между ценой билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне.

При этом в правительстве отмечают, что приобрести билет можно в любом направлении, - ограничений по маршрутам нет, а программа распространяется как на самостоятельные путешествия, так и на организованные туры.

