Швейцария закроет часть воздушного пространства над Женевой на время встречи Путина и Байдена

Власти Швейцарии ограничат полеты над Женевой с 8 утра 15 июня и до 5 вечера 17 июня по местному времени из-за саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщается на сайте кабмина.

«Поскольку это международный саммит высокого уровня, такая мера необходима для обеспечения безопасности во время мероприятия. Швейцария обязана обеспечить защиту лиц, пользующихся особой защитой в соответствии с международным правом, таких как главы американских и российских государств», - пояснили в правительстве. Также уточняется, что безопасность воздушного пространства над столицей будут обеспечивать швейцарские ВВС.

В частности, воздушное пространство будет закрыто над площадью Наций, но все полеты самолетов, совершающих коммерческие рейсы, в международный аэропорт Женевы, пройдут по расписанию, сообщили в кабмине. За охрану иностранных представительств будут отвечать вооруженные силы Женевы, дополнительно с одобрения правительства к охране порядка будет подключено до 1000 военнослужащих.

Напомним, встреча президентов России и США пройдет в Женеве 16 июня на вилле Ла Грандж. Главными темами для обсуждения предположительно станут состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом.

