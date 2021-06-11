В России за сутки выявлено более 12 тыс. новых случаев COVID

В России за последние сутки коронавирус выявили у 12 505 человек, что стало максимумом, начиная с 22 февраля, когда было выявлено 12 604 заболевших, сообщает оперштаб. Вчера, 10 июня, сообщалось об 11 699 новых случаях.

Нарастающим итогом в стране выявлено 5 180 454 больных ковид, начиная с марта прошлого года. Скончались за сутки 396 пациентов. Умерли за все время пандемии 125 674 человека. Успешно перебороли заболевание 4 782 183 пациентов, из которых были выписаны из российских больниц за последние сутки 10 188 человек. Продолжают лечение 272 597 россиян.

Столица остается лидером среди российских регионов по заболеваемости коронавирусом, в Москве за сутки выявили 5853 новых случая заражения, выздоровел 3061 человек, скончались 60 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 220 312 случаев болезни.

В топ-5 регионов с наибольшим распространением коронавируса вошли Санкт-Петербург (+863), Московская область (+837), Нижегородская область (+177) и Ростовская область (+158).

Россия занимает шестое место в мире среди стран с наибольшим распространением инфекции. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 33,4 млн случаев, далее следуют Индия (более 29,2 млн), Бразилия (свыше 17,2 млн), Франция (более 5,7 млн) и Турция (5,3 млн). По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 174 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,7 млн человек.

